Глава Уряду: Перше і головне питання співпраці з МВФ – створення Антикорупційного суду

Перше і головне питання продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом – створення в Україні незалежного Спеціалізованого антикорупційного суду. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «112.UA».

«Перше і головне питання – створення антикорупційного суду. Уряд це підтримує повністю», – сказав Володимир Гройсман. Він також повідомив, що питання напрацювання формули ціни на енергоносії в Україні також на порядку денному співпраці. Але це рішення в дискусії.

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