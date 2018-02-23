Глава Уряду пропонує оновити норми будівництва багатоквартирних будинків в бік їх ефективності та функціональності

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує оновити норми будівництва багатоквартирних будинків та об’єктів міської інфраструктури в бік їх ефективності та сучасності – по аналогії з тим, як були оновлені норми будівництва доріг. Цю ідею Глава Уряду висловив під час зустрічі з молодими підприємцями - засновниками провідних українських стартапів.

В ході дискусії молоді люди висловили велику вдячність Уряду за кроки з дерегуляції на будівельному ринку, передусім в частині отримання будівельних дозволів. Це дало значний поштовх розвитку ринку і залучення великих інвестиційних коштів. Але ці кошти витрачаються на будівництво застарілих квартир з нормами, які виписувалися за часів СРСР.

«Треба змінити ситуацію - так само як ми переглянули норми будівництва доріг в бік сучасності, безпеки та функціональності. Чекаю пропозицій і сподіваюсь на вашу експертну підтримку», - сказав Володимир Гройсман, звертаючись до підприємців.

Довідково

На початку року Глава Уряду запропонував проводити регулярні зустрічі з молодими підприємцями з метою обговорення поточної ситуації в економіці та пошуку шляхів вирішення проблем. Перша зустріч пройшла у січні. Тоді Глава Уряду звертав увагу, що Україна має всі можливості стати світовим брендом, місцем створення інноваційного продукту в найбільш затребуваних сферах і на нових ринках, яким ми всі будемо пишатися.

У свою чергу підприємці зазначали, що Україна може стати лідером на багатьох нових ринках, оскільки має в активі прогресивні напрацювання. Серед прикладів – використання дронів, передусім в галузі агровиробництва, ринок он-лайн освіти, в тому числі освіти для державних службовців – кураторів реформ. Український он-лайн курс з питань децентралізації, реалізований на одній з вітчизняних освітніх платформ, виявився одним з найбільш популярних в світі. Наразі готуються аналогічні курси з питань кібербезпеки та використання можливостей системи ProZorro. Не менш важливі розробки в системі майнінгу та використання нейротехнологій.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України