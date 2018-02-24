Україна розпочинає масштабну модернізацію залізничної транспортної інфраструктури

Підписано рамкову угоду між ПАТ «Укрзалізниця» та американською корпорацією «Дженерал Електрік» щодо довгострокового стратегічного партнерства з модернізації рухомого тягового складу в Україні у період 2018-2034 років.

23 лютого відбулося підписання Рамкової Угоди загальною вартістю до 1 млрд дол. США, що передбачає довгострокову 15-річну співпрацю між ПАТ “Укрзалізниця” та світовим технологічним лідером американською корпорацією «Дженерал Електрік». Ця угода ознаменовує початок якісно нового етапу розвитку транспортної залізничної системи України, що спричинить залучення нових технологій, створення нових робочих місць та розвиток експортного потенціалу України.

«Я дуже втішений, що динамічні переговори з GE тривали лише п'ять місяців та привели до підписання безпрецедентної угоди. Мій Уряд завжди готовий підтримувати інноваційні інвестиції задля створення продуктів з високою доданою вартістю та нових робочих місць в Україні. Переконаний, що підписання угоди між ПАТ «Укрзалізниця» та «Дженерал Електрік», що відбулася за підтримки Офісу із залучення інвестицій UkraineInvest, стане значним поштовхом для розвитку української транспортної інфраструктури та вітчизняного машинобудування», - зазначив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Рамкова угода передбачає виробництво до 225 нових та модернізацію до 75 старих магістральних дизельних локомотивів зі значним ступенем (до 40%) локалізації в Україні.

У рамках реалізації першого етапу Рамкової Угоди також укладено договір купівлі-продажу між «Дженерал Електрік» та «Укрексімбанком» щодо поставки й виробництва в Україні 30 нових локомотивів GE серії Evolution у 2018-2019 роках, що будуть потім передані у фінансовий лізинг ПАТ «Укрзалізниця».

«Цим проектом, після багатьох років стагнації, ми даємо старт масштабній програмі оновлення тягового парку ПАТ «Укрзалізниці». Крім вирішення проблеми дефіциту тяги, стратегічне партнерство Укрзалізниці з General Electric стане потужним імпульсом розвитку вітчизняної машинобудівної галузі», — зазначив Євген Кравцов, в.о. Голови Правління ПАТ «Укрзалізниця».

Перші поставки локомотивів зі США заплановані на осінь 2018 року. Угодою передбачено значну локалізацію виробництва локомотивів та робіт з їх технічного обслуговування, що зумовить створення нових робочих місць.

«Угода, підписана сьогодні, розширює нашу глобальну базу клієнтів та є новим етапом стратегічного партнерства з ПАТ «Укрзалізниця». Наша співпраця може слугувати каталізатором залучення міжнародних інвестицій та прискорення економічного зростання України, — сказав Рафаель Сантана, президент і головний виконавчий директор GE Transportation. — Ми високо цінуємо довіру і підтримку з боку наших українських партнерів, в тому числі Міністерства інфраструктури, UkraineInvest, НацІнвестРади, Укрексімбанку. Також пишаємося можливістю брати участь у модернізації залізничної інфраструктури України, допомагаючи здійснювати перевезення вантажів швидше й ефективніше».

В ширшій перспективі успішна реалізація даної двосторонньої співпраці матиме позитивний ефект на модернізацію промислової інфраструктури України, підвищення енергетичної безпеки, розвине експортний потенціал країни та виведе Україну на позиції ключового логістичного та транспортного хабу в регіоні.

Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest