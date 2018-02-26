У Харкові працює оперативний штаб з ліквідації наслідків прориву тепломагістралі, - Геннадій Зубко

Для ліквідації наслідків аварії на системах теплопостачання, що сталася в районі медмістечка міста Харкова, до міста вилетіли - заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Едуард Кругляк та Перший заступник Голови ДСНС України Олег Мельчуцький. Під їх керівництвом буде проведено засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Для ліквідації наслідків аварії на системах теплопостачання, що сталася в районі медмістечка міста Харкова, до міста вилетіли - заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Едуард Кругляк та Перший заступник Голови ДСНС України Олег Мельчуцький. Під їх керівництвом буде проведено засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій. Едуард Кругляк координуватиме технічно-ремонтні питання з відновлення систем життєзабезпечення, Олег Мельчуцький - питання надання необхідної допомоги харків'янам.

Два дні, в умовах зниженого температурного режиму, тривають складні ремонтні роботи з відновлення основної лінії теплопостачання. Через те, що регламентні роботи не проводилися на цих системах з 1973 року, постійно виникають ускладнення, які вимагають додаткових технічних рішень.

Наразі медичні заклади та дитячий будинок обігріваються за рахунок повітряних теплових гармат. Розгорнутий мобільний пункт обігріву на території медичного комплексу по вул. Салтівське Шосе, 264. Для обігріву мешканців мікрорайону прийняте рішення розгорнути пункти обігріву у спортивних залах шкіл. Проводиться поквартирний обхід, температура в квартирах близько 15-18 градусів тепла.

Без теплопостачання залишається 129 багатоповерхових житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 3 школи, 7 дитячих садків та 1 дитячий будинок.

На місці події працюють аварійні бригади КП «Харківські теплові мережі», - написав Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України