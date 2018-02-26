Теплопостачання соціальних об’єктів Харкова відновлено, - Геннадій Зубко

Теплопостачання соціальних об’єктів Харкова повністю відновлено. По резервній лінії тепломагістралі запущено теплоносій у житлові будинки. Наразі теплопостачання відсутнє в 35 житлових будинках. Про це повідомив під час оперативного штабу ДСНС Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«У місті працює оперативна група на чолі з заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Едуардом Кругляком та Першим заступником Голови ДСНС України Олегом Мельчуцьким. Найближчим часом очікуємо завершення робіт щодо основної лінії, яка дозволить відновити теплопостачання в мікрорайоні в штатному режимі», - зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр наголосив на відсутності комунікації органів місцевого самоврядування Харкова з жителями мікрорайону щодо погіршення погодніх умов, ремонтних робіт з відновленням теплопостачання, а також розміщення пунктів обігріву. «У місті була дуже складна ситуація, адже великий обсяг житлового сектору, медичних і соціальних закладів залишилися без теплопостачання в умовах погіршення погодних умов. Намагання щодо самостійного відновлення тепла не дали жодного ефекту. В ніч з п’ятниці на суботу відбулися повторні аварійні ситуації та декілька проривів. Паралельно, завдяки діям ДСНС і органів місцевого самоврядування були включення теплових машин для обігріву медичних і соціальних закладів», - розповів Геннадій Зубко.

Він повідомив, що наразі розгорнуто 10 пунктів обігріву: 4 стаціонарних пункти в школах та 6 мобільних пунктів ДСНС. Урядовець подякував Харківській ОДА і територіальним органам ДСНС за злагоджені дії під час ліквідації аварії.

Разом з тим, Геннадій Зубко вкотре наголосив: «Питання ЖКГ мають бути пріоритетом органів місцевого самоврядування, тому що це стосується в першу чергу - безпеки людей. Всі регламенті роботи потрібно проводити вчасно у міжопалювальний період, а не тоді, коли вже виникла аварійна ситуація. Люди не повинні ставати заручниками. Тому ще раз і ще раз: потрібно виставляти пріоритети, кошти на місцях для підтримання в належному стані сфери ЖКГ».

Служба Віце-прем'єр-міністра України