Безпека людей та чітка координація дій – головне завдання органів влади під час погіршення погодних умов, - Геннадій Зубко

Забезпечення безпеки людей та чітка координація дій – головне завдання всіх органів влади під час погіршення погодних умов. Це стосується також енергозабезпечення, сталої роботи систем критичної інфраструктури, а також розгортання пунктів обігріву. Про це під час засідання оперативного штабу ДСНС повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Першочергове завдання органів влади всіх рівнів під час кліматичних похолодань - робота систем забезпечення життєдіяльності населення і систем ЖКГ. В зоні особливої уваги – оперативна локалізація та ліквідація аварій на системах тепло-, електро-, водо-, газопостачання. Максимально швидке відновлення електропостачання у знеструмлених населених пунктах. Не можемо допускати, щоб люди лишались без тепла і світла», - наголосив Геннадій Зубко.

Важливими організаційними заходами також є забезпечення роботи дорожньо-транспортної інфраструктури та розгортання пунктів обігріву. «Пункти обігріву мають працювати у всіх регіонах – як стаціонарні, так і пересувні. Особливо важливо розгортання пунктів у людних місяцях, а також у важкодоступних місцях, де є така потреба. Вкрай важлива робота ЗМІ у таких ситуаціях, адже не має ефективнішого способу повідомити людям про очікуване ускладнення погодних умов та – головне - дотримання заходів безпеки і порядку дій у цей період», - підкреслив Геннадій Зубко.

Урядовець наголосив, що у складних погодних умовах всі органи влади – й центральні й місцеві – ОДА, ДСНС, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, Нацполіція, Укравтодор, рятувальні служби - мають працювати як єдиний механізм – скоординовано й оперативно.

Служба Віце-прем'єр-міністра України