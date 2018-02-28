У 2017-му прийнято в експлуатацію понад 10 млн кв. м житла, - Лев Парцхаладзе

За підсумками 2017 року в Україні прийнято в експлуатацію 10206 тис. кв. метрів загальної площі житла. Це на 9% більше у порівнянні з 2016 роком.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«У 2017-му економіка нашої країни почала відновлюватися. Це позитивно відобразилось і на розвитку будівельної галузі, яка протягом року демонструвала стабільні результати. Так, за минулий рік було введено в експлуатацію понад 10 кв. метрів житла. Це на 9% більше, ніж у 2016-му. Маю надію, що в цьому році ця тенденція збережеться, буде зростати і кількість, і якість новозбудованого житла для українців», - сказав він.

Парцхаладзе також відмітив, що наразі Мінрегіон активно працює над низкою важливих ініціатив для покращення житлових умов та придбання житла. Це можливість введення державного лізингового та орендного житла, реконструкція кварталів застарілого житлового фонду, модернізація державних житлових програм.

За даними статистики, у містах України було прийнято в експлуатацію 7274 тис. кв. метрів житла (71,3%), у сільській місцевості – 2932 тис. кв. метрів (28,7%). 9874,4 тис. кв. метрів було прийнято в експлуатацію у багатоквартирних будинках, 331,6 тис. кв. метрів становила площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції.

Всього протягом 2017 року було введено в експлуатацію 125610 квартир. Середній розмір однієї квартири склав 78,6 кв. метрів.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України