Глава Уряду ініціює створення комісії з перевірки випадків тиску на бізнес

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює створення спеціальної комісії з питань виконання вимог законодавства з захисту бізнесу і відповідальності контролюючих органів за надмірний тиск на підприємців. Відповідну ініціативу Глава Уряду озвучив під час засідання Уряду.

Він підкреслив, що до складу комісії увійдуть представники передусім ділових кіл, і кожен випадок тиску на бізнес буде обговорюватися в прямому ефірі.

«В прямому ефірі будемо викривати негідників в погонах, які, незважаючи на те, що їх побратими стоять на фронті, паразитують і вимагають хабарі», - сказав Глава Уряду.

Він підкреслив, що в Уряді поважають слідчих, які розслідують важкі злочини, Нацгвардію, бойові підрозділі, але засуджують тих, хто всередині системи «паплюжить погони і вимагає хабарі від підприємців.

«Ми покладемо цьому край, - сказав Глава Уряду. - Потрібно поставити крапку в беззаконні. Ми публічно будемо захищати чесний бізнес. Нікому не дам можливості приховувати злочини».

Довідково

У вересні минулого року в Києві пройшла велика нарада за участю Президента України, Прем’єр-міністра, народних депутатів та керівництва Генеральної прокуратури. Однією з ініціатив, проголошених під час зустрічі, стала ініціатива «Маски-шоу-стоп», покликана покласти край будь-яким проявам тиску силових органів на підприємців. Як підкреслював Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, тиск на чесний бізнес, який працює відповідно до законодавства, сплачує податки, створює продукт і забезпечує робочі місця – неприпустимий.

Продовженням цього діалогу став законопроект про протидію тиску на бізнес, розроблений спільно Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Секретаріатом Кабінету Міністрів, Офісом бізнес-омбудсмена та іншими відомствами. Законопроект був ухвалений Парламентом рекордною кількістю голосів - понад 300 "за".

Ключові новації документа – неприпустимість та недійсність доказів, отриманих під час виконання ухвали про обшук, винесеної без технічної фіксації. Так само недопустимими будуть докази, отримані під час обшуку, на який не було допущено захисника.

Окрім того, документ запроваджує обов’язкову звуко- і відеофіксацію проведення обшуку. А докази, отримані у ході обшуку та не зафіксовані технічними засобами, визнаються недопустимими і недійсними. Забороняється вилучення оригіналів фінансово-господарської документації, комп’ютерної техніки, серверів та мобільних телефонів суб’єктів підприємницької діяльності. Так само забороняється повторне порушення закритих кримінальних проваджень. Водночас законопроект забезпечує розумні строки провадження кримінальної справи. Зокрема, особи, права яких обмежуються, отримують право оскаржувати бездіяльність слідчого та вносити клопотання про застосування розумних строків провадження.

Разом з тим представники бізнесу отримують право на підтвердження реєстрації кримінальної справи. Важливим вважається запровадження механізму аудиту діяльності правоохоронних органів у напрямку розслідування економічних злочинів, а також підвищення відповідальності правоохоронців за неправомірні дії.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України