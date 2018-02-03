Прем’єр-міністр: «Газпром» вдався до шантажу України та Європи

Російський газовий монополіст «Газпром» після вироку арбітражної палати Стокгольму про стягнення понад 4 млрд дол на користь України за кабальними контрактами 2009 року понизив тиск в газотранспортній мережі і, таким чином, вдався до шантажу, як України, так і Європи. Але Україна здатна подолати складнощі. Про це у своєму зверненні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Газпром вдався до шантажу Європи та України, понизивши в системі подачі газу тиск. Це зумовлює технічні труднощі. Але немає нічого такого, з чим би ми не впоралися», - сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що НАК «Нафтогаз України» як ключовому елементу енергетичної системи України треба завжди пам’ятати, «з ким маємо справу» і робити все, аби не допускати збоїв і знаходити варіанти постачання палива.

Глава Уряду повідомив, що мав розмову з керівництвом НАК і поставив чітке завдання – вирішити питання недопущення проблем і знаходження альтернативних джерел палива для забезпечення енергобезпеки.

«Важливо також, щоб і місцева влада відслідковувала ситуацію щогодини. Все має працювати нормально. Всі служби вже переведені в посилений режим», - додав Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України