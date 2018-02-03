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Геннадій Зубко: Економія енергоспоживання та енергоефективність мають стати трендом України

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Энергоефективні стандарти дозволяють сьогодні Євросоюзу зменшити енергоспоживання до 50 кВт на один кв. м житла на рік. В Україні цей показник сягає понад 200 кВт. Маємо наблизити українців до рівня енергоспоживання у європейських країнах – 50-80 кВт на один кв. м житла. Про це у своєму виступі під час «Години запитань до Уряду» у Парламенті повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Саме технічно-фінансова підтримка Фонду енергоефективності, який ми запускаємо, і мотивуватиме українців до інвестицій в енергоефективність, отримання фінансової допомоги від держави і міжнародних партнерів, а отже зменшення енергоспоживання», — зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, один з міжнародних партнерів – IFC — буде входити у Наглядову раду Фонду ЕЕ. Це є важливою умовою як для прозорої роботи фонду, так і залучення сучасних технічних рішень при проведенні енергоефективних заходів. «Вже розроблена стратегія щодо корпоративного управління Фондом, на Уряді схвалені відповідні акти і тому я запрошую всіх активних, небайдужих і фахових експертів долучатися до конкурсу з відбору до Наглядової ради», — наголосив урядовець.

«Робота Фонду буде діяти як підтримка багатоповерховому сектору і домогосподарств, але маршрутна карта проведення енергоефективних заходів буде непростою. Необхідно бути фаховими людьми аби впроваджувати заходи з енергоефективності. Тому, я наголошую на необхідності комунікаційної роз’яснювальної компанії щодо енергоефективного маршруту для ОСББ: аналіз стану будинків, отримання технічних рекомендацій, обрання енергоаудиторів і енергосервісних компаній тощо», — розповів Віце-прем’єр-міністр.

Геннадій Зубко подякував депутатському корпусу за підтримку у прийнятті в 2017 році необхідної законодавчої бази з енергоефективності: «2017 рік став проривним у законодавчому забезпеченні реформи, були прийняті ключові закони. Уряд спільно з депутатським корпусом, міжнародними партнерами та експертами розробили і схвалили рішення, які ніколи не ухвалювались раніше в Україні. Головне завдання на цей рік – повноцінний старт і початок роботи Фонду енергоефективності – головного інструменту реформи. Його мета – принести енергоефективність в житловий сектор, де сьогодні – найбільші втрати енергоресурсу».

«80 мільярдів гривень з державного бюджету щорічно направляються на виплати субсидії – це величезні кошти, які витрачаються і не повертаються. Тому, наше головне завдання, щоб кошти на енергоефективні заходи стали інвестиціями у зменшення енергоспоживання, і зрештою — в енергонезалежність України. Економія енергоспоживання та енергоефективність має стати трендом України», — наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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