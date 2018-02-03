Санкції проти агресора треба продовжувати до моменту відновлення територіальної цілісності України, – Зустріч Глави Уряду з Президентом Латвії

Всебічну політику санкцій проти країни-агресора потрібно продовжувати і посилювати аж до моменту повного відновлення територіальної цілісності України. Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Президентом Латвії Раймондсом Вейонісом. Перемовини відбулися в рамках другого дня візиту Глави Уряду до Латвійської Республіки.

Володимир Гройсман підкреслив, що Латвія - беззаперечний друг і партнер України. Саме тому Київ високо цінує послідовну підтримку Риги в питаннях політичного діалогу, невизнання незаконної анексії Росією Криму.

«Для нас важливо все, що відбувається в Україні. А ситуація на Сході та в Криму – ми це засуджуємо. Важливо, аби всі міжнародні домовленості виконувалися. Україна може всебічно розраховувати на нашу підтримку», - відзначив Президент Латвії.

«Для нас Латвія – дружня держава. Ми вдячні Латвії за те, що на міжнародній арені ми маємо повну підтримку», - сказав Глава Уряду України.

У ході перемовин сторони обговорили ситуацію на Сході України і констатували систематичне порушення Москвою домовленостей щодо припинення вогню та відведення військ. Як підкреслив Глава Уряду, Росія активно демонструє свою позицію стосовно гонки озброєнь, в той час як економічних досягнень фактично немає.

«І тут треба говорити не тільки про нарощування сили у відповідь, а й про зниження сили Росії. Санкційна політика – це той шлях, який послаблює агресора, - сказав Володимир Гройсман. – Санкції можна буде зняти, але лише у випадку повернення російських військ у свої кордони. Єдина держава, яка може вирішити питання зняття санкцій – сама Росія, якщо припинить свої глобальні загрози. А від нас сьогодні потрібна жорстка позиція».

Володимир Гройсман нагадав, що три роки поспіль Україна відстоює позицію створення повноцінної миротворчої місії на Донбасі – за нормами міжнародного права і на всій території конфлікту. Підтримка саме таких умов важлива для нашої держави.

Під час переговорів сторони також торкнулися питання економічної співпраці і впровадження реформ, передусім у соціальній сфері та в освіті.

«Ми маємо добрий торговельний ріст. Ми налаштовані на просуванні вперед, - сказав Володимир Гройсман. - Європейська та євроатлантична інтеграція є стратегічним курсом нашої держави. Ми щиро вдячні Латвії за підтримку України на цьому шляху».

Довідково

1-2 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман перебуває з візитом у Латвії. Глава Уряду провів низку переговорів, у тому числі – Главою Уряду Латвії Марісом Кучинскісом.

Сторони відзначили, що обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Латвією зріс минулого року на 27% з позитивним для України сальдо в 102,6 млн дол.

Товарообіг між Україною та Латвією за підсумками 2017 року становив 462 млн дол. Ключові статті українського експорту в Латвію – мінеральні палива, нафта, котли й машини, органіка, харчові продукти, метали. Статті імпорту – фармацевтика, товари легкої промисловості, засоби наземного транспорту.

Посилити співпрацю допоможе активізація роботи Міжурядової українсько-латвійської комісії та відновлення діяльності офісу Агентства інвестицій та розвитку Латвії (LIAA) у Києві. Причому, як підкреслив Володимир Гройсман, в торгівлі обидві країни можуть ставити «амбітні цілі».

Суттєву увагу глави урядів приділили можливостям інвестиційної та інноваційної співпраці. В цьому контексті Володимир Гройсман окреслив ключові плани Уряду щодо економічних змін в Україні, а також розповів про проміжні результати вже розпочатих фундаментальних реформ в соціальній сфері та в напрямку дерегуляції і покращання ділового клімату в Україні.

Серед важливих сфер інноваційної співпраці сторони визначили агросектор та логістику, передусім в контексті використання марштруту залізничного потягу «Зубр», який з’єднує порти Іллічівськ, Одеса та Південний з портами Риги, Вентспілсу, Лієпаї та Таллінну.

За підсумками перемовин глави урядів взяли участь у підписанні двох міжнародних документів - протоколу про наміри між міністерствами освіти та науки України і Латвії щодо роботи української школи в Ризі, а також основної угоди про співробітництво між Ризьким технічним університетом та Національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України