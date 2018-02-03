Ситуація навколо постачання газу в Україні контрольована, від завтра будемо отримувати європейський газ, – Володимир Гройсман

Cитуація, що склалася через зниження тиску в газотранспортних мережах і виникнення дефіциту газу всередині України в результаті протиправних дій російського газового монополіста "Газпром", в цілому контрольована і не несе глобальних негативних явищ. Вже від завтра Україна буде отримувати європейський газ. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Я щойно провів нараду з технічними фахівцями, мав розмову з віце-президентом Еврокомісії з енергетичних питань. Ситуація контрольована. Жодних негативних явищ не буде, - сказав Глава Уряду.- Але ми маємо пам’ятати, що країна агресор завжди буде знаходити варіації аби нанести шкоду Україні. В енергетичному плані НАК «Нафтогаз України» мав бути більш обачливим і заздалегідь мав створювати запаси газу».

Прем’єр підкреслив, що на вівторок-середу ситуація «буде повністю стабілізована». «Завтра, відповідно до контрактів «Нафтогазу», європейський газ буде поставлятися в Україну. Це збалансує роботу системи», - сказав Володимир Гройсман.

Він також звернув увагу, що План, який був введений в дію за рішенням Енергетичного штабу – щодо, в тому числі економії палива - передбачає чіткі дії всіх органів влади в подібних ситуаціях. «До середи включно Міністерство освіти видало наказ обмежити навчання. Місцева влада на свій розсуд приймає рішення, як їм збалансувати споживання», - пояснив Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що Україна була і залишається надійним і стабільним транзитером газу. «І при цьому більш актуальним сьогодні стає питання енергетичної незалежності. В 2020 році ми маємо самі забезпечити комунальну теплоенергетику газом власного видобутку», - акцентував увагу Глава Уряду.

Довідково

Російський газовий монополіст «Газпром» після вироку арбітражної палати Стокгольму про стягнення понад 4 млрд дол. на користь України за кабальними контрактами 2009 року понизив тиск в газотранспортній мережі і, таким чином, спричинив дефіцит палива в Україні. Такі дії Глава Уряду Володимир Гройсман розцінював не інакше, як шантаж України та Європи.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України