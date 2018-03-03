Міненерговугілля: Кризову ситуацію з постачанням газу врегульовано, з 5 березня рекомендовано відновити роботу навчальних закладів

Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України провів друге засідання, під час якого розглянув результати постійного моніторингу кризової ситуації, яка виникла з постачанням газу.

На основі аналізу оперативної інформації щодо споживання газу в Україні Кризовий комітет прийняв рішення рекомендувати відновити роботу навчальних закладів та їх газопостачання по всій території України з 05 березня 2018 року.

Протокол засідання дивіться за посиланням

http://www.mev.gov.ua/sites/default/files/imce/protokol_2.pdf

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України