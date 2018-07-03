Інфляція в Україні уповільнюється, – Держстат

Інфляція в Україні уповільнюється – за рахунок, в тому числі, зниження цін на групу продовольчих товарів та товарів легкої промисловості. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Так, показник базової інфляції в лютому становив 0,6% проти показника 0,7% у січні та 0,8% у грудні минулого року. З початку року базова інфляція становить 1,3%.

Порівняно з січнем подешевшали м’ясо, яйця, цукор. Незначне зростання цін – в межах одного відсотка – зафіксовано в сегменті хліба, олії, масла, молока. Сезонно зросли в ціні лише фрукти (6,8%) та овочі (1,5%).

Одяг та взуття подешевшали на 2,8%. Порівняно з груднем минулого року здешевлення цієї групи товарів становило 6,6%.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України