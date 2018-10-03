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Рішення Єврокомісії про започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні є визнанням прогресу в реформах – Глава держави

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Президент Петро Порошенко переконаний, що рішення Єврокомісії про започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні на підтримку реформ та економічного зростання є визнанням нашого прогресу в реформах та сигналом незмінної солідарності ЄС з нашою країною.

«Вітаю рішення Єврокомісії про започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні на підтримку реформ та економічного зростання», - зазначив Президент на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«Це є важливим елементом пакету моїх останніх домовленостей з лідерами Євросоюзу щодо поглиблення відносин між Україною та ЄС», - зауважив він.

Глава держави висловив вдячність Президенту Європейської Комісії Жан-Клоду Юнкеру та всім членам Єврокомісії «за цей рішучий крок підтримки, що є визнанням нашого прогресу в реформах, та сигналом незмінної солідарності ЄС з Україною».

«Сподіваюсь, що ця пропозиція буде підтримана Радою ЄС та Європарламентом вже ближчим часом», - додав він.

Офіційне інтернет-представництво Президента України

 

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