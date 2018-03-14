Павло Розенко: Ухвалення законопроекту про державну мову убезпечить Україну від штучного накручування «мовного питання»

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко закликає Верховну Раду України вже на цьому пленарному тижні розглянути та ухвалити в першому читанні проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної (№5670-д).

«Хочу відзначити досить серйозну і плідну роботу Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, де разом з експертами і народними депутатами України розробили і внесли на розгляд Парламенту спільний законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Цей законопроект підписали депутати різних фракцій, і його потрібно ухвалювати якнайшвидше. Я вже звертався і ще раз звертаюся до Верховної Ради України, щоб на цьому пленарному тижні законопроект про державну мову був проголосований за основу», - сказав він в ефірі радіо «НВ».

Павло Розенко переконаний, що прийняття законопроекту і визначення в ньому української мови як єдиної державної мови в Україні убезпечить у майбутньому від штучного накручування мовного питання. «Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» має убезпечити Україну від штучного накручування мовного питання», - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

За його словами, розділити питання державної мови і мови нацменшин — це політично правильне рішення. «На мій погляд, було прийняте абсолютно правильне політичне рішення – спочатку відпрацювати тему державної мови і закону про державну мову – українську. Щодо мов нацменшин, мов міжнаціонального спілкування, потрібно перенести це питання на інший рівень дискусії і повернутися до нього через деякий час», - сказав Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України