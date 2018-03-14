Національний банк України відповідно до політики оптимізації готівкового обігу України презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.

Національний банк України відповідно до політики оптимізації готівкового обігу України презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.

Нацбанк презентував нові обігові монети/Фото: bank.gov.ua

Про це під час презентація обігових монет заявив в.о. голови НБУ Яків Смолій.

Як зазначається, ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу.

Уводитися в обіг нові обігові монети будуть поетапно:

- перший етап – 27 квітня 2018 року будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні.

- другий етап відбудеться пізніше, монети номінальною вартістю 5 і 10 гривні вводитимуться в обіг у 2019 – 2020 роках (точну дату Національний банк повідомить додатково).

«Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу – доки монети поступово не замістять банкноти в обігу. Тобто паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривні будуть в обігу паралельно з металевими, до останньої паперової гривні», - зазначив Смолій.

Вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень Національний банк не буде, але припинить друкувати ці банкноти та додатково поповнювати ними грошовий обіг.

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Перші партії монет номіналом 1 і 2 грн, які введуть в обіг з 27 квітня, будуть випущені в обсязі по 5 млн кожного номіналу. Всього в 2018 році НБУ планує випустити 140 млн і 145 млн монет кожного номіналу.

У Нацбанку не називають собівартість виготовлення нових монет. «Закупівля заготівельних матеріалів для виготовлення монет і банкнот проводиться на відкритих тендерах. Озвучивши цю цифру, ми практично дамо інформацію постачальникам, яку ціну вони можуть закладати при продажу нам тієї чи іншої складової для виготовлення монет», - пояснив голова НБУ.

https://minfin.com.ua/ua/2018/03/14/32771756/