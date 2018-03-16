Глава Уряду доручив швидко розробити зміни до будівельних норм

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив якомога швидше напрацювати зміни до існуючих будівельних норм з метою скасування застарілих вимог і впровадження міжнародних стандартів. Про це він сказав під час зустрічі з підприємцями і архітекторами.

«Сучасні світові стандарти будівництва відрізняються від тих, що діють в Україні. Наше завдання зараз - швидка адаптація будівництва до європейських норм. При співвідносній ціні будівництва у Європі та США ми бачимо в Україні зовсім іншу архітектуру. Я налаштований дуже рішуче. Треба з’ясувати, що ми можемо змінити одразу, що потребує більш глибинної роботи. Затягувати час – не варіант, - сказав глава Уряду. - Я вважаю, що за декілька тижнів ми маємо напрацювати рішення і їх ухвалити. Час має критичне значення».

Учасники зустрічі наголошували, що конкретні зміни стандартів будівництва у бік їх осучаснення гармонізують міську архітектуру та зроблять її зручнішою для користування містян. Архітектори висловили конкретні пропозиції, які будуть враховані Урядом під час внесення змін до будівельних норм.

Довідково

В Україні є чинними понад 180 будівельних норм, з них 109 – державні. Положення деяких з них застаріли і потребують впровадження міжнародних стандартів, новітніх технологій та виключення корупційних ризиків. Перегляд будівельних норм дозволить усунути непотрібні регуляторні процедури, сприятиме розвитку підприємництва у містобудівництві. Наразі на розгляді в Парламенті перебуває законопроект про «Внесення змін до Закону України «Про будівельні норми», який має урегулювати і осучаснити державні будівельні норми.

За підсумками 2017 року, будівництво житла в Україні зросло на 9%. За даними Державної служби статистики України, обсяг прийнятого в експлуатацію житла в містах минулого року становив в абсолютних цифрах 7,3 млн кв. м, у сільській місцевості – майже 3 млн кв. м. При цьому середній розмір побудованої квартири – 78,6 кв. м. Обсяг прийнятих в експлуатацію дачних та садових будинків – 453,2 тис. кв. м. Причому це на 30,9% більше показників 2016 року. Лідером у регіональному розрізі минулого року стала Луганщина, де будівництво житла зросло втричі. В десятку найкращих також увійшли Полтавщина (зростання 71,8%), Івано-Франківщина (29,9%), Київ (29,9%), Закарпаття (24,9%), Одещина (25,1%), Тернопільщина (25%), Дніпропетровщина (24,4%), Рівненщина (21,5%), Львівщина (11,6%

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