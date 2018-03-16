Монетизація пільг на проїзд вимагає верифікації пільговиків, – Володимир Гройсман

Ухвалене Урядом України рішення про монетизацію пільг на проїзд потребує проведення верифікації пільговиків. Про це під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Треба верифікувати – аби не списували кошти на пільговиків і щоб люди отримували кошти, які їм призначені», - сказав Глава Уряду.

При цьому він звернув увагу представників місцевої влади на необхідність виконання своїх обов’язків у частині утримання муніципального транспорту та підтримки доріг місцевого значення в належному стані.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України