Мінагрополітики інформує аграріїв про державні програми підтримки

Мінагрополітики продовжує серію анімаційних відеороликів, які інформують аграріїв про державні програми підтримки та запрошують ними скористатися.

Що потрібно зробити для того, щоб стати учасником урядової програми підтримки утримання молодняку ВРХ: http://minagro.gov.ua/node/25480

Дотація буде надаватися фізичним особам, які утримують ідентифікований та зареєстрований молодняк великої рогатої худоби, що народився в господарствах фізичних осіб у поточному році. Зокрема, програмою держпідтримки передбачено компенсацію у 2500 грн громадянам за утримання молодняку ВРХ до 13 місяців.

У бюджеті-2018 на підтримку розвитку тваринництва виділено 4 млрд гривень.

За словами, Геннадія Зубка при створенні кадастру важливими елементами є прозорість, захищеність і зменшення корупційних ризиків. «Ми маємо поставити ціль і чітко зрозуміти - чого ми хочемо від функціонування системи для кожного органу місцевого самоврядування та мешканців. І такою системою є KPI, яку необхідно врахувати в процесі створення», - розповів урядовець.

Він зауважив, що не важливо скільки людей задіяні у процес створення кадастру, кінцева ціль – збільшення доходів місцевих бюджетів, вибудувана маршрутна карта клієнта за допомогою якої він зможе оформити земельну ділянку. Наразі цей процес займає від 70 до 294 днів.

Надаємо, що місто Житомир обрано не випадково для проведення стратегічної сесії щодо створення та ведення містобудівного кадастру. Саме в Житомирі і в трьох містах України – Вінниці, Полтаві і Чернівцях впроваджується проект GIZ «Інтегровані міста України». Окрім покращення умов життя міського населення та сталого розвитку міст, проект передбачає також створення містобудівних кадастрів.

Серед учасників стратегічної сесії – фахівці Мінрегіону, представники BRDO, IDLO, GIZ, архітектори та науковці, експертні організації та представники органів місцевого самоврядування зі всієї України.

Міністерство аграрної політики та продовольства України