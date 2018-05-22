До завершення фіналу Ліги Чемпіонів підрозділи МВС переведені у надзвичайний режим роботи. Про це сьогодні, 21 травня, повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Кількість реалізованих квитків на фінальний матч 26 травня – 63 тисячі. Для забезпечення публічного порядку в надзвичайний режим роботи переводиться близько 12 тисяч правоохоронців. З них – 6 тисяч поліцейських, майже 4 тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників та інші підрозділи», - зазначив перший заступник Міністра внутрішніх справ.

Він сказав, що великий обсяг роботи ляже на прикордонні та транзитні області, зокрема на пункти пропуску.

«Будуть задіяні 26 повітряних пунктів пропуску, 51 автомобільних, 53 залізничних. На цих пунктах пропуску працюватимуть до тисячі прикордонників та залучені до 100 службових собак. Організоване прибуття близько 11 тисяч вболівальників через аеропорт Бориспіль. Очікується прибуття близько 15 тисяч осіб автомобільним транспортом», - додав Сергій Яровий.

Перший заступник глави МВС також зауважив, що відповідальність лежить не лише на керівниках регіональних підрозділів, а й на всьому особовому складі.

«Основне навантаження йде саме на особовий склад. Від рядових залежить успіх всього заходу. Особовий склад треба заохочувати, тому я ставлю перед керівниками таке завдання», - наголосив він.

Голова Національної поліції Сергій Князєв звернувся до регіональних управлінь поліції.

«Від сьогоднішнього дня і до кінця заходів ми маємо підвищений рівень терористичної загрози. Вибухотехніки всіх регіонів мають оперативно та своєчасно передавати інформацію про виявлені безхозні речі», - додав він.

Міністерство внутрішніх справ України