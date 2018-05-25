Попри російську агресію, Україна відновлює інфраструктуру Донбасу та впроваджує реформи, - Геннадій Зубко

Наша мета – показати європейським партнерам реальну ситуацію на Донбасі – військову, інфраструктурну, соціальну. Не дивлячись на російську агресію, Україна відновлює інфраструктуру на Донбасі та впроваджує реформи. Підтримка Євросоюзу у цьому є для нас надзвичайно важливою. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час спільного з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд візиту до Донецької області.

«Дякуємо Естонії та пані Керсті Кальюлайд за гуманітарну допомогу жителям Сходу України, співпрацю й підтримку в реформі децентралізації щодо впровадження ІТ-рішень у сфері надання адмінпослуг, а також за обмін досвідом у військовій сфері», - наголосив Геннадій Зубко.

Він відзначив, що одним з потужних інструментів відбудови регіону та забезпечення нової якості життя людей є децентралізація та її можливості. А також, що український Донбас демонструє добрі результати в реформі. Тут створено 10 ОТГ, працюють опорні школи з Новим освітнім простором, 27 ЦНАПів, а безпеку забезпечують 18 місцевих пожежних бригад з 20-хвилинною доступністю, 4 з яких діють у складі Центрів безпеки громадян.

«Серед фінансових можливостей для відбудови інфраструктури, окрім ресурсу місцевих бюджетів, є державна підтримка за різними напрямками: ДФРР, субвенції на соціально-економічний розвиток, інфраструктуру в ОТГ, розвиток сільської медицини, кошти на місцеві дороги, розбудову футбольних полів тощо. Якщо підрахувати, то разом для Донеччини ця сума сягає понад 3 млрд грн. Але питання не в коштах, а в першу чергу – в пріоритетах. І я підтримую позицію Президента Естонії і Голови Донецької ОДА, що кошти потрібно вкладати в інфраструктуру, яка працює на дітей. Це опорні та початкові школи, дитячі садки, програма «Шкільний автобус». Плюс - необхідна інфраструктура, яка «забирає» дітей з вулиць і відводить їх від небезпеки. Це спортивна інфраструктура, створення футбольних полів, підліткових і молодіжних центрів. Саме це питання є першочерговим у відновленні регіону», - зазначив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України