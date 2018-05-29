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В Україні зростає будівництво житла, особливо в сільській місцевості, – Держстат

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В Україні в січні – березні поточного року загальний показник побудованих квадратних метрів житла зріс на 3,1% - до 1854,2 тис. кв. м. Причому, як свідчать показники Державної служби статистики України, найбільше – на 34,3% (636,1 тис. кв. м)- зросло будівництво житла в сільській місцевості.

В географічному розрізі найкращі показники зростання показали Львівська, Київська, Харківська області та м. Київ.

Довідково

З початку року в Україні також зростає будівництво комерційної нерухомості. Важливо, що позитивна динаміка зберігається на фоні рекордних показників минулого року, коли середньомісячний індикатор зростання будівництва перевищував 20%. Звертаємо увагу, що комерційна нерухомість - це переважно нерухомість для підприємств та підприємців.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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