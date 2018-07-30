Уряд виділив 3,4 млн грн на ремонт будівлі Національного інституту раку

18 липня 2018 року Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Мінекономрозвитку виділити 3 млн 434 тис. гривень на ремонт покрівлі у корпусі № 2 Національного інституту раку.

Так, згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, подальша експлуатація приміщення могла б спричинити обвал конструкції будівлі, де розташовані 5 відділень, розрахованих на лікування 145 хворих та роботу 103 медиків. Кошти на проведення робіт будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я протягом тижня погодити проведення необхідних заходів з Мінрегіоном, Мінекономрозвитку та Мінфіном.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України