30. 07. 2018
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Уряд виділив 3,4 млн грн на ремонт будівлі Національного інституту раку

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

18 липня 2018 року Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Мінекономрозвитку виділити 3 млн 434 тис. гривень на ремонт покрівлі у корпусі № 2 Національного інституту раку.

Так, згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, подальша експлуатація приміщення могла б спричинити обвал конструкції будівлі, де розташовані 5 відділень, розрахованих на лікування 145 хворих та роботу 103 медиків. Кошти на проведення робіт будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я протягом тижня погодити проведення необхідних заходів з Мінрегіоном, Мінекономрозвитку та Мінфіном.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< травня 2016 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          