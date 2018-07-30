Геннадій Зубко повідомив про ситуацію з хлором

Виробництво рідкого хлору відновлено. Паралельно йдуть поставки хлору з Румунії. Про це написав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у FB.

За його словами, ще у 2015-2016 роках Укази Президента України Петра Порошенка, одним з яких було введено в дію рішення РНБО "Про Стратегію національної безпеки України", а іншим - рішення РНБО "Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури" чітко встановили функції, повноваження та відповідальність у сфері захисту критичної інфраструктури. Ці питання стали основними при вирішенні ситуації з постачанням рідкого хлору.

«Продовжуємо працювати над інструментами, які унеможливлять будь-який вплив на системи забезпечення життєдіяльності. Сьогодні під час засідання комісії ДСНС було розглянуто питання відповідальності керівників органів місцевого самоврядування і керівників приватних та комунальних підприємств за ефективну і безперебійну роботу критичної інфраструктури. Також під головуванням Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана були прийняті рішення щодо зменшення негативних наслідків розгортання критичних сценаріїв. Дякую всім, починаючи від Президента, який оперативно надав доручення МЗС та посольствам щодо пошуку взаємодії з іноземними виробниками, а також всім, хто негайно включився в роботу: Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, Мінекономрозвитку, АМКУ та Асоціація «Укрводоканалекологія», - наголосив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України