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Глава Уряду про дорожнє будівництво: Більше половини планів виконано, у вересні очікую оцінку ситуації по галузі

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Понад 50% проектів дорожнього будівництва, запланованих на поточний рік, виконано або на завершальній стадії, а у вересні в Уряді очікують повну оцінку ситуації в галузі по всіх областях. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час урядової наради, присвяченої питанням дорожнього будівництва і розвитку дорожнього господарства.

Він наголосив, що будівельна машина «йде повним ходом». Ситуація на ринку непогана. Але потрібно проаналізувати, що використано, і перерозподілити кошти на проекти, де потрібні додаткові ресурси.

«Більше половини планів вже виконано. Але в різних регіонах по-різному ця робота виконується. Я поставив чіткі завдання: темпи (будівництва) треба пришвидшувати, а кошти використовувати ефективно й раціонально, - сказав Володимир Гройсман. - Ми робимо перевірки, будуть аудити по завершенню об’єктів. Далі – у вересні - будемо розуміти, хто впорався з завданнями, хто ні. Всім дам оцінку, хто, маючи ресурси, не зміг організувати роботу».

Учасники наради наголошували, що в регіональному розрізі найкраще із поставленим завданням справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області, де відсоток виконання робіт перевищує 80%. В Чернівецькій та Сумській області ситуація найгірша.

Довідково

Цього року на ремонт доріг виділене рекордне фінансування – понад 45 млрд грн. Державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення склала 11,53 млрд грн. Обсяг фінансування заходів з підвищення безпеки доріг сягнув 2,6 млрд грн.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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