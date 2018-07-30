Глава Уряду про контрабанду лісу: Прослідкуємо весь ланцюг змови, на середину вересня підготуємо звіт

Контрабанда лісу, яка сягла обсягів 6-8 млрд грн на рік, буде прослідкована по всьому ланцюгу, а справи по ній будуть оголошені і передані до Антикорупційного суду, який проходить процедуру створення. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час урядової наради за участю керівників Державної фіскальної служби, Національної поліції, Державної аудиторської служби та «Укрзалізниці».

«Треба зупинити це варварське знищення українських лісів, коли під виглядом паливної деревини вивозять діловий, прекрасний ліс. Важливо провести аудит всіх лісогосподарств, об’єднаними зусиллями ДФС, Нацполіції, Держаудитслужби, щоб ми знали, скільки вирубано лісу, скільки експортовано, скільки втратила держава, але найголовніше, скільки ми втратили лісу, щоб ми могли відновлювати українські ліси. Це зараз найважливіше. Робота має бути скоординованою та публічною», - сказав Глава Уряду.

Він наголосив, що важливою в цій роботі є роль «Укрзалізниці», яка відтепер має фіксувати перевозки лісу і документацію, передавати фотоматеріали Держаудитслужбі, ДФС, Нацполіції. «Так ми зможемо прослідкувати весь ланцюг змови. Ця справа буде дуже голосною і ми хочемо передати її до Антикорупційного суду, - сказав Володимир Гройсман. - Зараз весь ліс треба зупиняти, робити комісійний огляд з фахівцями. Якщо є порушення, це буде підставою для притягнення до відповідальності всіх, хто має відношення до контрабанди».

За словами Прем’єр-міністра, невдовзі з’явиться алгоритм дій з урахуванням повноважень всіх органів, а також буде створена робоча група.

«Треба робити країну багатшою, а не знищувати український ліс. Мені потрібен результат, прізвища, аналітика по фірмах, хто їх засновував, - сказав Володимир Гройсман. - На середину вересня готуємо публічний звіт щодо проведеної роботи в персоналіях. Налаштовуйтесь на серйозну роботу. Товарна контрабанда зупинена на даний момент. Цю роботу будемо тільки посилювати. Давайте разом наводити порядок».

Довіково

В червні поточного року Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Національним антикорупційним бюро України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Державною фіскальною службою, Службою безпеки України напрацювали план дій, направлений на ефективну боротьбу з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. Програма отримала назву «Україна без контрабанди». За різними оцінками обсяг контрабанди в Україні досяг розміру в 70-100 млрд грн, а за деякими товарними позиціями тіньовий імпорт сягнув 60-80%. Контрабанда стала реальною загрозою не тільки наповненню державного бюджету, а й розвитку цілих галузей національної промисловості.

Коментуючи напрацьовані рішення, Прем’єр-міністр відзначав, що весь силовий блок засвідчив «повну готовність і рішучість до боротьби з контрабандою». «Наше об’єднання дасть можливість жорстко карати всіх тих, хто має відношення до контрабанди. Будемо знищувати тіньові схеми і залучати кожну гривню до бюджету», - наголошував тоді Володимир Гройсман.

Лише за кілька тижнів роботи ініціативи ситуація на митниці змінилася. Відтак щоденне збільшення надходжень до бюджету склало 70-80 млн грн. В той же час вартість розмитнення одного контейнера по деяких групах товарів, передусім легкої промисловості, зросла вдвічі.

Одночасно Уряд провів тендер на закупівлю сканерів, які запрацюють на кордоні і дозволять ретельно перевіряти вантажний транспорт майже в автоматичному режимі - з мінімальним втручанням митника. Сканери закуплені з економією коштів: при первинній вартості лота в 1,3 млрд грн остаточна сума покупки склала близько 700 млн грн. Економію забезпечено за рахунок використання можливостей платформи ProZorro.

Окрему увагу урядовці приділяють боротьбі з контрабандою паливно-мастильних матеріалів та бензину, який завозився по тіньових схемах цілими танкерами. За підрахунками експертів, обсяг такої контрабанди дорівнював вартості побудови системи повітряної оборони на сході держави.

Глава Уряду з цього приводу неодноразово наголошував, що подальше сприяння і «кришування» контрабандних схем – це не просто грабунок держави та її громадян, ускладнення фінансування війська і соціальних програм, а в умовах війни – пряме мародерство.

Так само увагу приділено контрабанді лісу. В середині липня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював проведення масштабних перевірок підприємств лісової промисловості на предмет контрабанди лісу, звернувся до Генеральної прокуратури із вимогою перевірки фактів такої контрабанди, а також звернувся до партнерів з Євросоюзу з проханням надати інформацію про продукцію ліспрому, яка перетинає державний кордон.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України