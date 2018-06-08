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Привітання Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України

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Від імені Уряду України та від себе особисто вітаю з професійним святом – Днем Повітряних Сил Збройних Сил!

Українські Повітряні Сили мають давню і славну історію, адже сягають часів Української Народної Республіки, коли у 1917 році було створено перший український Повітряний флот. З відродженням української незалежності було відроджено і національні Повітряні Сили, які захищають спокій наших громадян із 1992 року.

З початку російської збройної агресії у Криму та на Донбасі Повітряні Сили Збройних Сил виконують надзвичайно важливу роботу у збройному протистоянні з супротивником як в повітрі, так і на землі. Наша військова авіація є важливим елементом армійської інфраструктури та забезпечує належну підтримку піхотним військам як у військовому, так і в логістичному плані. У взаємодії з іншими підрозділами Збройних Сил Повітряні Сили є потужним, збалансованим та ефективним родом військ. Досвід справжніх бойових дій робить вітчизняні Повітряні Сили, як і українське військо загалом, боєздатною бойовою одиницею, спроможною виконувати завдання найвищого рівня складності та відповідати на найскладніші виклики сучасного світу.

Впровадження стандартів НАТО, спільні бойові навчання з представниками Альянсу, модернізація технічної бази, оновлення озброєнь, запровадження сучасних технічних та воєнних нормативів спрямовують розвиток Повітряних Сил Збройних Сил у напрямі найкращих світових зразків. Ми не зупинимось на досягнутому і продовжимо впроваджувати стандарти НАТО в українському війську та забезпечувати дотримання принципів Альянсу в управлінні не лише оборонними структурами, а і у суспільстві загалом. Адже наша стратегічна мета – членство в Північноатлантичному Альянсі, що стане запорукою нашої національної безпеки та впевненості у власних силах перед агресором.

Тож вітаю військовослужбовців та цивільних працівників Повітряних Сил Збройних Сил з професійним святом. Дякую за віддану службу народові України та щоденний ризик власним життям. Бажаю Вам міцного здоров’я і довголіття, успішного виконання поставлених завдань та мирного неба над головою!

Слава Україні! Героям слава!

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