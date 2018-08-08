Сергій Яровий: Для поліції принципово важливим питанням лишається питання безпеки дорожнього руху

Перший заступник Міністра заявив, що підрозділи Національної поліції проводять ряд заходів з посилення безпеки дорожнього руху. За словами Сергія Ярового керівництво поліції визначило системні кроки для покращення ситуації в сфері дорожньої безпеки.

Про це він заявив сьогодні, 7 серпня, під час відеоселекторної наради керівництва МВС України

«Питання безпеки дорожнього руху принципово важливе. Ми бачимо, що відбувається в нас останнім часом на дорогах. Ми повинні не лише виконувати свою пряму роботу по профілактиці безпеки, але і працювати на випередження ‑ чути зворотну реакцію керівників на місцях, на 100% володіти оперативною обстановкою і бути спроможними впливати на стан справ», ‑ наголосив Сергій Яровий.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що в Україні протягом семи місяців 2018 року зареєстровано 81 006 ДТП, що на 10% менше ніж у 2017 році. З них 12 090 ДТП з постраждалими (на 16% менше), в яких загинуло 1545 осіб та 15 647 осіб травмовано, що на 8,5% та 16,5% менше за показник попереднього року.

«Основними причинами ДТП з постраждалими є: перевищення безпечної швидкості (34%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду перехресть (8%), порушення правил дорожнього руху пішоходами (8%), недодержання дистанції (7%), порушення правил проїзду пішохідних переходів (7%) та керування транспортним засобом у нетверезому стані (4%)», ‑ сказав Олексій Білошицький.

За його словами, для посилення безпеки дорожнього руху патрульна поліція залучила додаткові сили та засоби для організації ефективного нагляду за дорожнім рухом у першу чергу на ділянках автомобільних доріг державного значення.

«Додатково для патрулювання автошляхів держави залучено 54 екіпажі УПП та 114 ГРПП. Загалом на сьогодні для забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах України заступає 540 екіпажів патрульної поліції», ‑ сказав він.

Олексій Білошицький наголосив, що з 22 липня цього року розпочали роботу 51 спільна мобільна група разом із працівниками Укртрансбезпеки.

«Станом на початок серпня 2018 року було перевірено 11 101 транспортний засіб, які здійснюють перевезення пасажирів та складено 4650 матеріалів про адміністративні правопорушення», ‑ підкреслив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Олексій Білошицький наголосив, що з 23 липня 2018 року і до особливого розпорядження розпочалось широкомасштабне проведення на території держави комплексу заходів під умовною назвою «Перевізник». Вони спрямовані на профілактику аварійності та зниження тяжкості її наслідків на пасажирському транспорті.

«6 серпня цього року було оглянуто 48 278 транспортних засобів, які використовуються для надання послуг із перевезення пасажирів. Серед них виявлено 1191 технічно несправних, що становить близько 2,5% від оглянутих, у тому числі 214 ‑ переобладнані із порушенням відповідних правил, норм і стандартів. Також було виявлено 9602 порушення ПДР та Правил перевезення пасажирів», ‑ сказав він.

Міністерство внутрішніх справ України