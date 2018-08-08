08. 08. 2018
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Остап Семерак: До 2035 року Україна планує на 11% збільшити частку виробництва відновлювальних джерел електроенергії

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак переконаний, що Україна повинна активно розвиватися в напрямку енергозбереження і збільшувати частку відновлювальних джерел електроенергії. Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

«У світі вже сформувалися цілі коаліції навіть не компаній, а країн, які відмовилися від споживання вугілля і закликають інших приєднуватися до цього руху. Українське суспільство має усвідомити, що це - питання майбутнього, від якого залежить доля людства та екобезпека всієї планети»,- сказав він.

Остап Семерак переконаний, що чим швидше ми це зрозуміємо, тим більше матимемо шансів стати успішною і конкурентною країною. За його словами, не може країна, економіка якої побудована на вугільній енергетиці, конкурувати із країною, в якій активно працюють сучасні енергетичні технології.

Важливим моментом тут є і вплив роботи теплостанції на довкілля і здоров’я людини. І ми маємо зрозуміти, що для економіки країни дешевше відмовитися від викопного палива і перейти на сучасні енергетичні технології, чим витрачати кошти на лікування громадян і порятунок довкілля.

Міністр також нагадав, що Стратегією низьковуглецевого розвитку України передбачено до 2035 року вийти на рівень 11% виробництва відновлювальних джерел енергії. Сьогодні енергетичний сектор виробляє лише 1,5 % відновлювальних джерел енергії.

«Ми поставили собі амбітний план суттєво збільшити відсоток виробництва відновлювальних джерел енергії. Так, попереду багато роботи: зміна технологій, поведінки і правил споживання енергії, але інвестування в енергетично відновлювальні технології – можливість створення нових робочих місць та наукового низьковуглецевого розвитку країни. І цей процес в Україні вже активно розпочався», - сказав Остап Семерак.

Міністр переконаний, що лідерство України у світовому кліматичному процесі - це не лише дуже амбітне і серйозне завдання, яке стоїть перед Урядом, це - ознака того, що наше бачення низьковуглецевого розвитку країни сприйнято Організацією Об’єднаних Націй. І це лідерство ставить Україну в ряд з країнами, які мислять категоріями майбутнього.

Міністерство екології та природних ресурсів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< серпня 2018 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    