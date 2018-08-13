Корупційні ризики у будівельній галузі маємо усунути спільно з бізнесом, - Геннадій Зубко

Ми дійсно зробили дуже багато корисних речей для розвитку будівельної галузі в Україні. Змінили законодавство, спростили дозвільні процедури і технічні вимоги у будівництві, переглянули ДБН, дерегулювали галузь. Ми піднялись в рейтингу Doing Business за напрямком отримання дозвільних процедур у будівництві. Але сьогодні ми повинні також говорити про речі, які ще заважають розвитку будівельної галузі. І в першу чергу це корупційні ризики.

На цьому наголосив під час зустрічі з Конфедерацією будівельників України (КБУ) Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Проте головний ризик для розвитку будівельної галузі – це корупційний, який виникає на різних етапах процедур: від отримання ліцензії до введення в експлуатацію об’єкта будівництва. Скажу відверто, це актуальне і, на жаль, на сьогодні прогресуюче питання, яке потребує першочергового вирішення. Де саме виникають больові точки, на якому етапі? Є гострі питання, розв’язати які маємо спільно з будівельним бізнесом. Мінрегіон відкритий до діалогу, тож чекаємо від будівельників конструктивних пропозицій», – підкреслив Геннадій Зубко.

На думку урядовця, ще одне важливе питання для галузі – забезпечення професійними кадрами. «Найближчим часом у Мін’юсті буде зареєстрований наказ Мінрегіону, згідно з яким органи місцевого самоврядування зможуть самостійно визначати розмір заробітної плати при обчисленні вартості будівництва, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств. Це дозволить залучити професійні кадри у будівництво, підвищити рівень професії і забезпечити будівельників гідною оплатою праці», - зазначив Зубко і підкреслив, що особливо важливим це питання є для Донецької і Луганської областей, де є необхідність розбудови інфраструктури.

Віце-прем’єр-міністр закликав будівельний бізнес і надалі працювати з органами місцевого самоврядування в питаннях розбудови соціальної інфраструктури, ЦНАПів, Центрів безпеки, амбулаторій тощо. Зі свого боку Мінрегіон і надалі продовжуватиме роботу над реформуванням галузі щодо створення належних умов для ведення бізнесу, забезпечення доступу до ресурсів, усунення втручання держави у господарську діяльність, підвищення конкурентоспроможності будівельної галузі і впровадження нових технологій.

Служба Віце-прем'єр-міністра України