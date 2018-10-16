Уряд виділив 100 млн грн на подолання наслідків надзвичайної ситуації на Чернігівщині

Кабінет Міністрів України розпорядився виділити з резервного фонду державного бюджету на 2018 рік 100 млн грн на подолання наслідків надзвичайної ситуації, що трапилася на території військового складу Міноборони в Ічнянському районі Чернігівської області. Проект розпорядження підготувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Коментуючи ухвалене рішення, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відзначив: «Ми приймаємо рішення виділити 100 млн грн. Міністерству фінансів – швидко скоординуватися з областю (керівництвом Чернігівської ОДА), аби швидко вирішити всі бюрократичні питання», - сказав Глава Уряду.

Він наголосив, що наразі всі потрібні резерви для допомоги людям – сформовані.

«Ми наведемо порядок, все відновимо і нікого не залишимо сам на сам з проблемою. Так ми працювали в Балаклеї і допомогли вирішити проблему. Так працювали в Калинівці і так само допомогли. Те ж зробимо для мешканців Ічні і прилеглих населених пунктів. Буду тримати ситуацію на контролі», - додав Глава Уряду.

Він наголосив, що всі заходи щодо розмінування території та її очищення потрібно продовжувати в посиленому режимі. Так само потрібно якомога швидше відновити газо- та водопостачання в населених пунктів, які наразі відімкнені від мереж.

«Ті дані, які я маю, говорять про те, що процес відновлення та повернення людей у домівки розпочнеться найближчим часом», - сказав Володимир Гройсман.

Окремо він подякував рятувальникам, військовим та волонтерам, які одразу прийшли на допомогу. «Люди більше показують, як треба об’єднатися та згуртуватися, - сказав Прем’єр-міністр. – Хочу подякувати за координацію служб».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України