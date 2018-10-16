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Уряд пропонує направити на заходи безпеки руху частину коштів від штрафів за перевищення швидкості

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Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до Бюджетного кодексу України і спрямувати частину адміністративних штрафів за порушення правил дорожнього руху, передусім – перевищення швидкості, на заходи з підвищення безпеки руху на дорогах. Відповідні зміни схвалені під час засідання Уряду і будуть передані на розгляд до Верховної Ради. Коментуючи ухвалене рішення, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що питання безпеки на дорогах є вкрай актуальним.

«Відтак люди будуть знати, що те, що сплачують штрафники, йде на заходи по безпеці дорожнього руху, - сказав Володимир Гройсман. - Покарання – це вимушений крок. І мені потрібен не штраф, а збереження життя людей».

Довідково

Кабінет Міністрів України з 8 жовтня поточного року відновив постійний контроль швидкості на дорогах України. Відповідне рішення схвалене за підсумками всеукраїнської наради з питань безпеки дорожнього руху, яка відбулася у Кам’янці-Подільському на початку жовтня. Під час наради відзначалося, що за статистикою щодня в Україні через порушення правил безпеки руху гинуть 8 людей, близько 80 зазнають травм.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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