Відтепер українці можуть обирати оптимальну систему індивідуального обліку тепла, - Геннадій Зубко

Встановлення розподільного обліку теплової енергії дасть можливість кожному українцю заощаджувати споживання тепла і платити виключно за власним лічильником. Вибір споживачами оптимальної системи індивідуального обліку здійснюється за технічної можливості інженерних систем й економічної доцільності для кожного будинку.

Так прокоментував прийняття на засіданні Уряду постанови «Про затвердження Порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів – розподілювачів теплової енергії» Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Постанова розроблена Мінрегіоном на виконання Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Урядовець пояснив, що раніше індивідуальний (поквартирний) облік був доступний лише для мешканців будинків з горизонтальною системою опалення, а мешканці старих будинків, де відсутня технічна можливість встановити індивідуальний лічильник, сплачували за обсяг тепла, яке споживала вся будівля за комерційним будинковим вузлом, а спожита енергія ділилася пропорційно площі на всіх. І всі платили однаково.

«Відтепер власники квартир, які встановлять квартирні лічильники (при горизонтальній розводці інженерних мереж у будинку) або прилади-розподілювачі на опалювальні прилади (при вертикальній розводці), зможуть регулювати температуру в своїх помешканнях, заощаджувати тепло і платити виключно за власним лічильником, а не за перевитрати недбалого сусіда. Доплата складе лише за обігрів загальних місць користування та допоміжних приміщень відповідно до площі їх квартири. Це загальноєвропейська практика», - наголосив Геннадій Зубко.

Для системи обліку за допомогою приладів-розподілювачів необхідно, щоб їх встановили не менше як 50% мешканців багатоквартирного будинку. Оплата встановлення такої системи здійснюється коштом споживачів – власників квартири.

Служба Віце-прем'єр-міністра України