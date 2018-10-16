Геннадій Зубко доручив регіонам забезпечити безаварійну роботу критичної інфраструктури у зимовий період

Ефективне та якісне лікування є стратегічним завданням трансформації охорони здоров’я. Саме тому МОЗ України впроваджує зміни, щоби захистити українців від неякісних ліків, які не допомагають і навіть можуть зашкодити здоров’ю. Розказуємо, які зміни уже відбулись і що планує втілити МОЗ України найближчим часом.

У 2017 році українці витратили 13,9 мільярда гривень на ліки без доведеної ефективності, гомеопатичні препарати та засоби рослинного походження. Загалом 26% грошей, які люди витратили на ліки в аптеках минулого року, пішли на препарати, що не допомагають. Такими є результати дослідження, що проводили міжнародний фонд “Відродження” та Центр протидії корупції.

Ситуація, в якій громадяни витрачають шалені гроші на ліки без доведеної ефективності, є неприйнятною. Приймати сумнівні лікарські засоби дуже ризиковано для здоров’я. А за ці кошти можна було б отримати справді потрібне та якісне лікування.

МОЗ України уже розпочало системні зміни в цьому напрямку:

1. Запровадження Національного переліку лікарських засобів

Це список з 427 МНН (діючих речовин), які медзаклади зобов’язані закуповувати першочергово та надавати безоплатно кожному пацієнту на весь курс лікування у стаціонарі. Там немає ліків з недоведеною ефективністю — лише якісні та безпечні препарати від поширених та найважчих хвороб.

Пацієнти можуть перевірити, чи є препарат у Національному переліку лікарських засобів, за допомогою мобільного додатку “Ліки Контроль”. Цей додаток також дозволяє перевірити ліки візуально та дізнатися про реєстрацію препарату в Україні.

Докладніше про Нацперелік: https://www.natsperelik.com.ua/

Докладніше про додаток “Ліки Контроль”: http://likicontrol.com.ua/_

2. Закупівлі ліків через міжнародні організації

У 2015 році МОЗ України почало закуповувати ліки через міжнародні організації, що дозволило забезпечити більшу кількість пацієнтів якісними препаратами з доведеною ефективністю. Цьогоріч за 40 державними програмами держава закуповує близько 500 найменувань лікарських засобів і майже 800 видів медвиробів на загальну суму 5,9 мільярда гривень. Закупівлі препаратів для України здійснюють Програма розвитку ООН, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), британська закупівельна агенція Crown Agents, з якими МОЗ уже співпрацювало у сфері закупівель раніше.

Докладніше про закупівлі ліків через міжнародні організації: http://moz.gov.ua/zakupivli-likiv

3. Введення міжнародних настанов лікування в українську систему охорони здоров’я

МОЗ України дозволило українським лікарям базувати свої рекомендації пацієнтам на сучасних міжнародних протоколах. Кожен лікар може упевнитися, що те, що він призначає людині, – найдієвіше і найоптимальніше з відомого людству, а кожен пацієнт має інструмент для контролю якості медичної допомоги, що йому надається.

Перелік джерел клінічних настанов: https://bit.ly/2uyvnYB

Онлайн-платформа з протоколами на засадах доказової медицини: guidelines.moz.gov.ua

4. Створення Агентства з оцінки медичних технологій

МОЗ України має намір перейняти одну із найкращих світових практик та створити Агентство з оцінки медичних технологій. Експерти нового органу аналізуватимуть на науковому рівні ефективність новітніх та існуючих лікарських засобів, методів лікування та діагностики. Порівнюватимуть їх між собою, щоби обрати лікування із найкращою ефективністю та оптимально використати фінансові ресурси. На основі цих рекомендацій МОЗ переглядатиме номенклатуру державних закупівель та Національний перелік основних лікарських засобів. Також експерти агентства допомагатимуть оптимізувати роботу медзакладів в рамках доказової медицини та оцінки медичних технологій.

5. Створення електронної системи охорони здоров'я

Впровадження електронних рецептів в електронну систему зробить повністю прозорими призначення ліків. Це дозволить проаналізувати, які препарати при яких захворюваннях призначаються лікарями і які результати цього лікування.

6. Розроблення законопроекту про скасування спеціального дозволу на заняття народною медициною

Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України» виключає з Основ законодавства України про охорону здоров’я статтю 74.1, що регламентувала право на зайняття народною медициною (цілительством) і зобов’язувала МОЗ України видавати відповідні дозвільні документи.

Народні засоби не будуть трактуватись як методи профілактики, діагностики чи лікування, а цілительство не визнаватиметься медичною допомогою, що може допомогти комусь не хворіти чи вилікуватися.

Уряд уже підтримав законопроект МОЗ України, зміни набудуть чинності після ухвалення законопроекту Верховною Радою.

7. Розроблення законопроекту, що обмежує рекламу лікарських засобів

Новий законопроект про рекламу має встановити чіткий контроль за змістом реклами ліків та допомогти уникнути маніпулювання інформацією про препарат та його властивості. Зокрема, законопроект вводить заборону на будь-яку рекламу народної медицини та цілительства, а також забороняє посилатись у рекламі на діагностування захворювання чи призначення курсу лікування по телефону чи інтернетом.

Наразі фахівці МОЗ України доопрацьовують пропозиції, які отримали під час громадського обговорення законопроекту.

8. Ліцензування лікарів

МОЗ України розробило Концепцію професійного ліцензування лікарів. Ця концепція пропонує впровадити повністю нову систему доступу до лікарської професії.

Так, лікарю потрібно буде підтверджувати свою ліцензію кожні три роки. При підтвердженні ліцензії враховуватиметься особисте освітнє портфоліо та історія медичної практики. У випадку недбалості чи суттєвих помилок лікаря, ліцензію може бути призупинено або анульовано. Відповідно, якщо лікар буде виписувати бездоказові та неефективні лікарські засоби, пацієнт матиме право звернутися з відповідною скаргою, усі випадки фіксуватимуться і розглядатимуться Ліцензійною радою. Тому лікар буде зацікавлений надавати якісну медичну допомогу згідно з найкращими доказовими практиками.

Наразі фахівці МОЗ України доопрацьовують пропозиції, які отримали під час громадського обговорення концепції.

Питання захисту українців від неякісних ліків потребує комплексного підходу та є невід’ємною складовою трансформації системи охорони здоров’я.

Служба Віце-прем'єр-міністра України