Степан Кубів доручив передбачити у Держбюджеті на 2019 рік кошти для виплати субсидій у грошовій формі

11 жовтня Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів провів перше засідання Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо монетизації житлових субсидій.

Під час засідання Міжвідомча робоча група ухвалила рішення про механізм надання субсидій у грошовій формі. Монетизація житлових субсидій проходитиме в три етапи. Перший етап має розпочатись 1 січня 2019 року та поширюватиметься на тих громадян, які будуть звертатися за субсидією з новим пакетом документів. На другому етапі до монетизації мають бути долучені громадяни, яким буде призначена субсидія на неопалювальний період 2019 року. На третьому етапі очікується повний перехід на надання субсидій у грошовій формі.

Наразі проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачає субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 55,1 млрд грн. За результатами засідання робочої групи Міністерство фінансів та Міністерство соціальної політики повинні опрацювати питання щодо розподілу передбаченої в проекті Державного бюджету на 2019 рік субвенції на:

програму Міністерства соціальної політики для виплати пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в грошовій формі;

субвенцію Міністерству фінансів для проведення розрахунків з надавачами послуг за надані пільги та субсидії.

Водночас, Мінрегіонбуд та Мінсоцполітики мають розробити механізм забезпечення цільового використання коштів, отриманих споживачами у вигляді субсидій, а саме: перерахування таких коштів на особові рахунки громадян у банківських установах із можливістю використання лише для оплати житлово-комунальних послуг.

Наступним кроком у питанні монетизації житлових субсидій має стати розробка відповідних нормативно-правових актів, необхідних для запровадження першого етапу монетизації з 1 січня 2019 року.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України