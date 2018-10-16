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Геннадій Зубко розповів про можливість стабілізації ціни на пальне в Україні

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Сьогодні близько 40% ринку України займають білоруські нафтопродукти. На засіданні Міжурядової українсько-білоруської комісії у Гомелі обговорили питання щодо максимального залучення водного транспорту для імпорту паливно-мастильних матеріалів. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Саме використання водного, а не залізничного, транспорту дозволить знизити тариф на транспортування нафтопродуктів як по території України, так і по території Білорусі. А отже, дасть ефект до зниження цін на пальне в Україні», – наголосив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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