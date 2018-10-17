У проекті Державного бюджету на 2019 рік закладено 2 млрд грн на енергоефективність

Уряд стабільно фінансує проекти із скорочення споживання енергоресурсів, що є важливим кроком на шляху побудови енергонезалежної держави. В проекті бюджету на наступний рік передбачено фінансування Фонду енергоефективності на рівні 1,6 млрд грн. Завдяки цим коштам українці зможуть отримати допомогу на енергомодернізацію власних осель.

Наступного року також буде подовжено державну програму надання «теплих кредитів», на яку виділяється 400 млн грн. Ця програма вже довела свою ефективність: за 4 роки дії її учасниками стали понад 500 тисяч українських родин, які впровадили заходи з енергоефективності вартістю 6,7 млрд грн та економлять енергоресурсів в еквіваленті газу близько 230 млн м3 щорічно. Видатки з державного бюджету склали близько 2,3 млрд гривень.

У 2018 році на програму виділено 400 млн грн, цією допомогою скористалися більше 115 тис. родин.

Детальніше про проект Державного бюджету на 2019 рік за посиланням.