Геннадій Зубко назвав області-лідери з будівництва нових сільських амбулаторій

Сьогодні є активні області, які вже в кінці жовтня – на початку листопада зможуть ввести нові амбулаторії в експлуатацію. Про це на селекторній нараді з регіонами щодо стану реалізації реформи первинної медичної допомоги у сільській місцевості повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Ми оцінюємо стан виконання робіт областями за дуже простими критеріями. Це розробка проектної документації, отримання експертизи, оголошення про початок будівництва, укладення договору з генпідрядними організаціями тощо. За виконанням цих завдань областями-лідерами на сьогодні є Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Кіровоградська і Рівненська області. Регіони, які відстають – Чернігівська, Львівська, Чернівецька, Одеська і Закарпатська області», – зазначив Геннадій Зубко.

Він повідомив, що на сьогодні Мінрегіоном вже затверджено 513 проектів нового будівництва амбулаторій у сільській місцевості. Загалом потреба по Україні – 688 нових амбулаторій. Також затвердженим є й питання щодо забезпечення 497 службовими автомобілями медичних працівників, які працюватимуть у нових амбулаторіях.

«Реформа охорони здоров’я – це, в першу чергу, первинка! Якісна медична послуга для населення неможлива в застарілій інфраструктурі! Говорити про реформу, яка відбудеться в уражених грибком приміщеннях, без водо- і теплопостачання, водовідведення – неможливо. Ініціатива Президента України Петра Порошенка, прийнятий Парламентом закон щодо реформи первинної допомоги у сільській місцевості якраз і направлені на повну модернізацію існуючої інфраструктури – будівництво нових амбулаторій, умов надання послуг, зміни медичного обладнання тощо», – розповів Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що на сьогодні є випадки, коли області не активно включаються в процес реалізації реформи первинної медичної допомоги на місцях. «Або немає бажання активно брати участь, або не вистачає менеджерських якостей, компетенцій, фаховості та професіоналізму. На минулому тижні комісія Мінрегіону розглядала питання щодо зняття деяких проектів нового будівництва амбулаторій. Це відбулося за двома аспектами – відсутність співфінансування від органу місцевого самоврядування і незабезпеченість земельною ділянкою. Тому в мене відразу виникає питання щодо відповідності таких людей займаним посадам на місцях. У таких випадках керівництво ОДА має виходити в публічну площину і говорити про неспроможність органів місцевого самоврядування у цих питаннях», – наголосив урядовець.

Нагадаємо, раніше спільним наказом Мінрегіону і МОЗ була затверджена методика формування первинної медичної мережі, визначений перелік необхідного обладнання, нові технічні вимоги до приміщень, питання забезпечення житлом та оплати праці лікарів. Наразі сформована спроможна мережа первинної медичної допомоги налічує 5107 закладів.

Служба Віце-прем'єр-міністра України