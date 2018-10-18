На ремонт і будівництво доріг в проекті Державного бюджету на 2019 закладено 55,1 млрд гривень

В наступному році Уряд продовжить масштабний ремонт і будівництво доріг. Розвиток дорожньої інфраструктури стабільно залишається одним із пріоритетів бюджетного фінансування. Що дає свої результати: в 2016 році було відновлено 900 км доріг, в 2017 році понад 2100 км - це найбільша кількість доріг, яка відремонтована протягом одного року. Цього року заплановано якісно відремонтувати до 4 тис. км автошляхів.

У 2019 році на ремонт та будівництво доріг буде виділено 55,1 млрд грн, що на 7,4 млрд грн більше, ніж цього року. Субвенція на фінансове забезпечення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності складе 17,6 млрд грн, або 35% Державного дорожнього фонду.

Детальніше про проект Державного бюджету на 2019 читайте на сайті https://budget2019.info/

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України