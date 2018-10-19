Глава Уряду про ситуацію у вугільній галузі: Мене не влаштовує, як ведуться справи

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за зміну підходів управління вугільною галуззю в бік модернізації виробництва та забезпечення шахтарів. Про це Глава Уряду сказав під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

Він повідомив, що наступного тижня відбудеться спеціальна урядова нарада з питань ситуації у вугільній галузі, де будуть обговорені шляхи вирішення проблем, в тому числі заборгованості по заробітних платах.

«Але природа такої заборгованості в тому, що ми компенсуємо різницю між вартістю вугілля і собівартістю виробництва. Ми не утримуємо шахти, а допомагаємо компенсувати різницю. Просто того, що виробляють, не вистачає на зарплату, - сказав Володимир Гройсман. – І мене не влаштовує, як ведуться справи у вугільній галузі. Наступного року ми виділяємо 2,3 млрд грн на модернізацію шахт. Але якщо буде продовжуватися направлення коштів виключно на компенсацію різниці в ціні – мене це не влаштовує. Ми разом маємо знайти правильні рішення».

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