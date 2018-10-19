В Україні введено обмеження висотності житлової забудови в залежності від класифікації населених пунктів та чисельності їх населення

У нових державних будівельних нормах щодо містобудування (ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введено обмеження максимальної висоти житлової забудови в залежності від класифікації населених пунктів та чисельності їх населення.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Якщо подивитися статистику, то Київська область, наприклад, щороку вводить в експлуатацію біля 2 млн квадратних метрів житла, в той час як Київ – 1,5-1,6 млн. Тобто активне будівництво ведеться в передмістях. Сільська місцевість забудовується як у містах, хоча не має для цього достатніх інженерних комунікацій, не вистачає соціальної інфраструктури. І ще один важливий критерій – безпека. Я маю на увазі, коли будуються 25-30-поверхові будинки, то відсутня пожежна безпека, адже в регіонах немає можливості ліквідувати пожежу в таких висотних будівлях. Ці території не можуть розвиватися так. Тому, щоб гармонізувати простір, планувати подальший розвиток населених пунктів, враховуючи можливості їх інфраструктури, у нових містобудівних ДБН ввели обмеження щодо житлової забудови населених пунктів залежно від їх класифікації та кількості населення, що проживає», - сказав він.

Згідно з ДБН:

сільські населені пункти з чисельністю до 1000 осіб - виключно садибна забудова;

сільські населені пункти понад 1000 осіб - садибна забудова та багатоквартирні будинки висотою до 12 м (до 4 поверхів включно);

селища міського типу – висотність багатоквартирної житлової забудови до 15 м (до 5 поверхів включно);

міста з чисельністю до 50 тисяч – висотність багатоквартирної житлової забудови до 27 м (до 9 поверхів включно);

міста з населенням 50-100 тисяч – висотність багатоквартирних будинків до 48 м (до 16 поверхів включно);

міста з чисельністю населення понад 100 тисяч - висотність багатоквартирних будинків встановлюється документацією з просторового планування.

Висота визначається без врахування шатрової покрівлі у разі її влаштування.

У разі будівництва на складному рельєфі висота визначається із врахуванням цокольного поверху.

Довідково

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України