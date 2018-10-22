Впровадження Нового освітнього простору та нових ДБН – це робота на покоління Z та зміну ментальності

Сьогодні у двох громадах Дніпропетровщини справжнє свято. Відкриття новозбудованих дошкільних навчальних закладів за новими стандартами освіти, які є справжньою мрією для дітей, батьків і вихователів. Тут втілені креативний і нестандартний дизайн, європейські стандарти нових ДБН, доступність і нові підходи до виховання. На цьому на відкритті нових садочків у місті Підгородне і селищі Обухівка, що на Дніпропетровщині, наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Дитячі садочки збудовані за стандартами Нового освітнього простору, які ми розробили і наразі впроваджуємо по всій країні. Його головними стандартами є комфорт і безпека, інклюзивний простір, енергоефективність, сучасний мотивуючий дизайн. І саме такими мають бути всі освітянські заклади України для сучасних дітей, покоління Z. Дітей, і я переконаний в цьому, які відновлять Україну в абсолютно новому і якісному вимірі», - зазначив Геннадій Зубко.

Урядовець підкреслив, що сьогодні у Дніпропетровській області йде дуже масштабне будівництво та реконструкція навчальних закладів - дитячих садочків та шкіл. І Дніпропетровщина – лідер у цьому напрямку! А також лідер у децентралізації – за кількістю громад, людей, які там проживають, і інфраструктурних проектів, які втілює область.

«Вікно можливостей» сьогодні відкрито для кожного органу місцевого самоврядування. І це стало можливим завдяки реформі децентралізації, яку розпочав Президент Петро Порошенко. А ще завдяки правильно розставленим пріоритетам і правильним управлінським рішенням керівництва ОДА і місцевого самоврядування. Завдяки єдності ми втілюємо найсміливіші плани у життя. Ми й далі будемо будувати дитячі садки, школи, дороги, лікарні, розбудовувати армію», - наголосив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, дошкільні навчальні заклади у місті Підгородне і селищі Обухівка на Дніпропетровщині збудовані з «нуля» майже за рік за кошти обласного і місцевого бюджетів. Кошторис кожного – близько 58 млн грн, на 115 місць. При будівництві використані стандарти Нового освітнього простору та впроваджені сучасні енергоефективні рішення - сонячні панелі на даху, опалення на альтернативних джерелах.

Служба Віце-прем'єр-міністра України