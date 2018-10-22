Тарифи на ЖКХ і ефективне енергоспоживання – одна зі сфер відповідальності місцевої влади, - Володимир Гройсман

Формування тарифів на житлово-комунальні послуги, так само як і запровадження заходів ефективного енергоспоживання – одна із сфер, за які відповідає не стільки центральна влада, скільки місцеве керівництво. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи питання збільшення цін на газ і розвитку подальшої ситуації.

Глава Уряду нагадав, що питання подорожчання газу понад рік стояло на порядку денному перемовин з Міжнародним валютним фондом, який наразі є одним з найбільших і найважливіших фінансових партнерів України. Разом з тим початковою вимогою збільшення ціни був показник у 60%. Протягом останніх 15 місяців Уряд зробив все, аби знизити цю вимогу до 23,5%. Більше того, Уряд порахував можливості надання адресної допомоги – субсидій для тих, хто не зможе платити повну ціну.

І тепер настає момент для відповідальної політики тарифоутворення на місцях. «Ми витрачаємо більшість грошей на тепло і гарячу воду. А хто це виробляє? Теплокомуненерго. А кому вони належать? Муніципалітетам. Тобто в більшості своїй – це не державна власність, – сказав Володимир Гройсман. – Тепер тарифи. В кожному тарифі є складова – газ, зарплати, податки, доставка тощо. І тут важливо, в якому стані ті ж котельні. Якщо в одній котельні КПД 65%, а в іншій, новій – 98%, буде різниця в обсягах споживання газу? Буде!»

Глава Уряду наголосив, що завдання місцевої влади не тільки «туї висаджувати», а й глибоко занурюватися в комунальні проблеми міст і громад. «Треба інвестувати у нові котельні, нові системи транспортування енергоресурсів, утеплювати будинки, вкладати в енергозбереження. Тоді споживання буде менше і сам рахунок буде менше! – зазначив Володимир Гройсман. – Відповідальність (місцевої влади) важлива. І я готовий допомагати місцевому самоврядуванню».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України