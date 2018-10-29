Прем’єр-міністр про ситуацію в «Укрпошті»: Українська пошта має працювати для українських громадян

Українська пошта, як одна з найбільших державних компаній і виконавець цілої низки соціально важливих функцій, має працювати на українських громадян. А призначений на конкурсній основі менеджмент має вирішувати проблеми компанії, а не брати людей у заручники своїх управлінських рішень. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи інформацію про можливість закриття кількох тисяч відділень «Укрпошти», що помітно ускладнить доставку не тільки кореспонденції, а й пенсій.

«Це неприпустимо – не доносити пенсії пенсіонерам. Я цього не допущу, - запевнив Глава Уряду. - Економити хай починають з себе - своїх заробітних плат. Якщо менеджмент «Укрпошти» не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я б радив їм всім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу. Ми призначали менеджмент на конкурсних засадах не для того, аби вони брали в заручники всіх, особливо пенсіонерів. А для того, щоб знаходили правильні ринкові механізми, виконували соціальну функцію і робили компанію багатшою».

Прем’єр-міністр наголосив, що нещодавно в «Укрпошті» було призначено незалежну наглядову раду. І Уряд планує звернутися до неї з проханням дати оцінку ситуації.

«Будемо звертатися в цю наглядову раду як Уряд, аби вони дали свою оцінку. З одного боку. А з іншого, отверезили керівництво пошти - аби таких заяв більше не лунало. Пошта буде доставляти пенсії, і це принципово важливо для людей. Українська пошта має працювати для українських громадян», - сказав Володимир Гройсман.

За його словами, якщо компанії не вистачає коштів – можна подумати над розвитком тих напрямків діяльності, які перетворять «Укрпошту» на прибуткову компанію і дозволять платити співробітникам, передусім рядовим листоношам, достойну зарплату.

«Я розумію, є проблеми. Але я наголошую: ми наймали управлінців, аби вони ці проблеми вирішували, а не створювали нових», - додав Глава Уряду.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України