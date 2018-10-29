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Прем’єр-міністр про земельну реформу: Я не піду на здачу національних інтересів ніколи, чого б це не стосувалося

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що ніколи не піде на здачу національних інтересів, чого б це не стосувалося, а особливо земельної реформи. Про це він сказав в інтерв’ю агенції «Укрінформ».

«Ми 36% всіх світових чорноземів маємо, і це свого роду золотовалютний запас країни, - сказав Володимир Гройсман. - Чи може бути у нас вільний обіг землі? Так. Але запитання: хто має бути її власником? У мене одна відповідь – українець, який працює на цій землі. Вважаю, це нормально. Заборона на продаж землі іноземцям діє і в деяких європейських країнах».

Глава Уряду зазначив, що виступає і проти продажу земель великим компаніям і холдингам - це так само не відповідає інтересам держави. «Тому має бути обмеження щодо обсягу володіння землею. А віддати землю п’ятьом-десятьом компаніям – це абсурд. Я на це ніколи в житті не піду і говорю про це відкрито зі всіма, з міжнародними партнерами, - додав Глава Уряду. - Тим часом українського фермера я буду завжди підтримувати».

На думку Прем’єр-міністра, для купівлі-продажу землі має бути створений доступний фінансовий ресурс. «Щоб фермер прийшов і під невеликі відсотки взяв кошти, придбав землю, обробляв, виготовляв якісну українську продукцію. Інакше бути не може. І ми це робимо. Приміром, протягом 9 місяців цього року Уряд виділив 312 млн гривень українським фермерам на придбання сільгосптехніки», - зазначив Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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