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Володимир Кістіон: Наше завдання - зробити Укрзалізницю конкурентоздатнішою, щоб якістю послуг національного перевізника був задоволений як пересічний українець, так і бізнес

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Уряд готовий всіляко сприяти поступальному руху української залізниці вперед. Наше спільне завдання зробити Укрзалізницю конкурентоздатнішою, щоб якістю послуг перевізника був задоволений як пересічний українець, так і національний бізнес. Про це на урочистостях, присвячених Дню залізничника, сказав Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

За його словами, протягом останніх двох років спостерігаються системні зміни в управлінні залізничною галуззю держави. Укрзалізниця видозмінюється як зсередини, так і ззовні. Впроваджується система корпоративного управління, сформована незалежна наглядова рада з кращих світових експертів галузі, модернізуються вагони, закупляються нові локомотиви, електрифікуються станції тощо.

«Викликає повагу здатність команди Укрзалізниці оперативно реагувати на гострі потреби, що виникають у вітчизняних вугільників, металургів, аграріїв, представників інших виробничих галузей у транспортуванні залізницею своєї продукції до споживача. Імпонує і вміння ставити амбітні цілі та досягати результату», - відзначив Володимир Кістіон.

Приклад – завершення будівництва Бескидського тунелю - довгобуду, ідея якого виникла ще в 90-х роках, та запуск електрички зі столичного залізничного вокзалу до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Віце-прем’єр-міністр також висловив сподівання на продовження тенденції останніх років - відкриття нових маршрутів в Європу для українських громадян. Вже існуючі сполучення користуються неабиякою популярністю, тому й надалі варто працювати над тим, щоб українці могли вільно й доступно подорожувати світом.

«Переконаний, завдяки висококваліфікованим працівникам галузі, а українські залізничники завжди вирізнялися особливим професіоналізмом, Укрзалізниця вже в найближчій перспективі трансформується в потужного залізничного перевізника європейського зразка. Пам’ятаймо, що зміни, які ми робимо в державі, ми робимо заради наших дітей», - резюмував Володимир Кістіон.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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