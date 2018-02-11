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Системна модернізація інфраструктури дасть нову якість розвитку економіки, - Глава Уряду

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Українські дороги, порти і залізниця є точками економічного зростання. Їх системна модернізація приведе до нової якості економіки і розкриття нашого великого потенціалу. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, звертаючись до працівників ПАТ «Укрзалізниця» з нагоди їх професійного свята – Дня залізничника.

«Системна модернізація інфраструктури має привести до нової якості розвитку національної економіки. І Укрзалізниця відіграє тут надзвичайно важливу роль, адже формує 3% ВВП і допомагає економіці розвиватися, – сказав Володимир Гройсман. – Сьогодні ми системно підтримуємо залізницю, почали оновлювати рухомий склад. Значні інвестиції вже направлені на відновлення того, що роками стояло занедбаним».

Глава Уряду наголосив, що якісна робота залізниці – одне з найбільш актуальних питань і для держави, і для бізнесу. Саме тому дуже затребувані нові управлінські, технічні і технологічні рішення в логістиці та використанні наявних основних фондів.

«Можливості України зростають. І від вас залежить, наскільки ми можемо прискорюватися, – сказав Володимир Гройсман. – Укрзалізниця – це окрема сторінка розвитку нашої держави. Це прекрасне підприємство, які має величезні можливості розвитку. Майбутнє залізниці буде яскравим».

Довідково

На сьогодні ПАТ «Укрзалізниця» – це 6 залізниць, понад 80% всіх вантажних та 36% всіх пасажирських перевезень України. Підприємство посідає 4-те місце за обсягами вантажних перевезень на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. На підприємстві працюють 300 тис. осіб – це майже 2% від загальної кількості працездатного населення України.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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