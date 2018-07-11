Павло Петренко: Закон «Про електронні довірчі послуги» почав діяти

7 листопада 2018 року вступив у силу Закон «Про електронні довірчі послуги», який дає можливість запровадити в Україні сучасні електронні методи ідентифікації особи, серед яких MobileID. Про це сьогодні в ході засідання Уряду повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«Запровадження Закону «Про електронні довірчі послуги» забезпечить українців сучасними інструментами електронної комерції та комунікації з партнерами і державою», – підкреслив очільник Мін’юсту.

Завдяки нормам закону збільшено кількість державних послуг, які може отримати кожен українець, не виходячи з дому. Більше того, забезпечено конфіденційність та повний захист персональних даних, а електронна ідентифікація українських користувачів визнаватиметься в усьому світі.

«Важливою перевагою нового цифрового підходу є фіксація реального часу підписання електронних документів. Це захист бізнесу – достовірності й дійсності контрактів, які укладають он-лайн в режимі реального часу», – додав Міністр юстиції.

За його словами, реальністю для українських громадян та бізнесу стане отримання публічних послуг на території всього Європейського Союзу.

«Фактично це імплементація України в електронний цифровий простір ЄС», - заявив Павло Петренко.

Одним з ключових сервісів, який базуватиметься на новому законодавстві, стане послуга MobileID.

«Відсьогодні українцям доступний сучасний, простий і дуже зручний засіб ідентифікації особи - MobileID, або розпізнавання через мобільний телефон. Завдяки цьому наші громадяни зможуть отримувати державні послуги чи підписувати документи за допомогою мобільного пристрою», - наголосив очільник Мін’юсту.

Він підкреслив, що даний метод ідентифікації набагато надійніший за звичні для нас логін та пароль, його буде майже неможливо підробити чи викрасти злочинцям.

«Для того щоб скористатися послугою MobileID, треба звернутися до вашого мобільного оператора та оформити за допомогою паспорта й ідентифікаційного коду SIM-карту нового покоління. На неї буде записаний індивідуальний цифровий підпис», – підкреслив Міністр юстиції.

За його словами, нова технологія захищає дані за допомогою найсучасніших криптографічних алгоритмів, є доступною на всіх типах мобільних пристроїв, де встановлені операційні системи Android, iOS, Symbian тощо. Окрім цього, SIM-картки дають змогу працювати з декількома кваліфікованими сертифікатами одночасно, що зручно для громадян, які можуть виступати одночасно і фізичними, і юридичними особами.

Павло Петренко нагадав, що до початку дії закону повноцінно в Україні діяла лише електронна ідентифікація громадян через Електронний цифровий ключ, отримання якого вимагало витрати часу на відвідування органів, які займаються генерацією таких ключів.

Міністерство юстиції провело повну підготовку підзаконних нормативних актів, які дадуть можливість ефективно запроваджувати норми закону з перших днів.

«Разом з тим сьогодні Уряд підтримав постанову КМУ «Про затвердження Вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг». Документ забезпечить створення єдиного простору на основі системи електронних довірчих послуг з іншими країнами та гарантує захист персональних даних. Все це дасть можливість підвищити рівень довіри громадян до електронних послуг», - заявив Міністр юстиції.

Він також зауважив, що Мін’юст розробив ще 2 документи, які унормують проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг, затвердять порядок взаємного визнання українських та іноземних відкритих ключів й електронних підписів.

Міністерство юстиції України