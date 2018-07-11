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Уряд перерозподілив гроші на погашення заборгованостей по зарплатах медиків

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Уряд перерозподілив гроші на погашення заборгованостей по зарплатах медиків. Також Кабінет Міністрів України перерозподілив гроші з державного бюджету місцевим бюджетам на програми лікування ниркової недостатності та діабету.

Міністерство охорони здоров’я ініціювало і Уряд підтримав перерозподіл 1,5 млрд грн з резерву держбюджету та інших програм МОЗ України на медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам. Ці кошти мають бути використані за такими пріоритетами:

  • погашення заборгованості заробітних плат медикам;
  • додаткове фінансування бюджетної програми лікування пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю методом гемодіалізу;
  • забезпечення потреб пацієнтів, яким необхідні препарати інсуліну.

Відповідне розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» ухвалили 7 листопада 2018 року на засіданні Уряду.

Тепер місцеві ради мають ухвалити зміни до своїх бюджетів, щоби кошти за механізмом субвенції отримали всі медичні заклади.

Нагадаємо, що у вересні Уряд ухвалив розподіл коштів на заклади первинної медичної допомоги, що не уклали договори з Національною службою здоров’я, в четвертому кварталі 2018 року за механізмом медичної субвенції.

Новий механізм фінансування медичної системи запрацював в Україні з 1 липня 2018 року. 623 комунальні, приватні медзаклади і лікарі-ФОП, які надають первинну медичну допомогу, підписали договір з Службою і перейшли на нову модель фінансування.

Понад 12 млн українців обрали свого лікаря в цих закладах. І за ними до закладів вже «прийшли» 1,615 млрд грн, які Нацслужба здоров’я вперше спрямувала на оплату медичних послуг конкретним пацієнтам.

Міністерство охорони здоров'я України

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